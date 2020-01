“Il caos per la chiusura dell’autostrada Pa-Ct sta provocando danni ingenti alle imprese di autotrasporto. Il governo non si volti dall’altra parte: batta un colpo e provveda ai dovuti risarcimenti”. Cosi’ il deputato siciliano Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera, che aggiunge: “Tir obbligati a imboccare strade statali alternative; ingenti costi supplementari di tempo e di danni ed usura dei mezzi; disagi a non finire e, non ultimi, rischi evidenti per la sicurezza. Le strade alternative che gli automezzi sono costretti ad imboccare sulla deviazione Resuttana-Santa Caterina, a causa di questa interruzione sono viuzze da quarto mondo. E’ gia’ un miracolo che non ci siano state vittime, ma cio’ solo alla straordinaria bravura ed abnegazione dei conducenti dei tir”. “Questa situazione – prosegue Pagano – e’ mortificante per tutta la Sicilia. Tutti percepiamo l’abbandono scientifico verso la nostra Isola. E’ ora che tutte le istituzioni, non solo il Governo nazionale ai suoi massimi livelli di ministro e vice ministro del Mit, ma anche l’Anas, si assumano le proprie responsabilita’ e mettano in campo soluzioni concrete e tempestive che non possono essere le solite stradine dei giorni scorsi, magari a mala pena riaggiustate da qualche spruzzo di asfalto”.