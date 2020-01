MUSSOMELI – La Don Bosco Arcistrauss femminile, infila la terza vittoria di fila e ribalta la ASDC Ennese. Le mussomelesi iniziano un pó contratte, vanno presto in vantaggio con Maniscalco ma poco dopo vengono raggiunte dalle ospiti. Le rossoblu combattono su ogni pallone e sbattono ripetutamente sul portiere avversario, le ennesi in maniera un po fortuita chiudono il primo tempo sul 2-3. Nella ripresa la partita si mette sui binari giusti per le padrone di casa, che rientrano in campo con un altro piglio e più sciolte mentalmente, riescono ad esprimere il loro gioco e con azioni elaborate ribaltano il risultato, meritando ampiamente e concedendo pochissime occasioni alle avversarie di rientrare in partita e chiudendo la partita con il risultato di 6 – 3.