SAN CATALDO. Il sen. Dedalo Pignatone (nella foto) del M5s ha annunciato che è stato stanziato mezzo milione di euro per la sistemazione delle strade provinciali. In un proprio comunicato, il senatore sancataldese del M5S ha sottolineato: <Nonostante la viabilità provinciale sia di competenza regionale, alla luce dello stato di fatto in cui vertono le nostre infrastrutture, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di finanziare le opere di manutenzione e adeguamento della nostra rete viaria provinciale>. Nello specifico, le opere riguarderanno: la manutenzione straordinaria, l’adeguamento delle barriere e della segnaletica di tutte le strade provinciali della provincia di Caltanissetta; la messa in sicurezza della sp33 “SS 122 (Pozzillo) – Contrada Palo” compreso il Braccio Roccella. Il senatore del M5S ha ringraziato il Ministero <per essere intervenuto, nonostante il settore non sia di sua competenza, e per aver così colmato le gravi mancanze della Regione Siciliana>.