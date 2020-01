MUSSOMELI – Pronti via e nella prima del 2020 la Don Bosco piazza il colpaccio piegando una delle migliori squadre del campionato. Vittoria meritata e conquistata con le unghie e con i denti e da un’attentissima difesa che ha concesso quasi nulla al fortissimo attacco del Nicosia.

Nella prima frazione di gioco le rossoblu aggrediscono su ogni pallone, ripartendo in azioni velenose e chiudendo la prima frazione in vantaggio di un Gol di Navarra.Nel secondo tempo la musica non cambia e le mussomelesi continuano ad aggredire e trovano il raddoppio su una meravigliosa punizione calciata sempre da Navarra e allungano con Scannella.Sul finire,il calo fisico, fa riavvicinare le avversarie che riaccorciano le distanze,ma non c’è più tempo. 3 a 2 meritatissimo che servirà da spunto per le prossime partite. Le reti, doppietta di Navarra e Scannella