MUSSOMELI – Prove tecniche in vista del voto comunale primaverile. Archiviato il lungo periodo natalizio, ne è iniziato un altro di tutt’altra natura, comunque prevedibile e, forse, per diversi, già in precedenza evidenziato in agenda. Il più tempestivo è apparso Il consigliere del PD Enzo Muni che, a mezzo WhatsApp, ha inteso convocare quanti “avvertono la necessità di iniziare a costruire un progetto per questo nostro paese, concreto e alternativo a questa Amministrazione comunale”. Un incontro partecipato e svoltosi, accogliendo l’invito del Munì, presso la pasticceria Normanna. Si tratterebbe, come si evince da un post di Sebastiano Luvaro sul social, di un gruppo eterogeneo – che non guarda ad orientamenti politici o altro, finalizzato e interessato ad un progetto serio ed efficace per Mussomeli. Insomma, prove tecniche per un percorso politico che porti alle prossime elezioni primaverili.