MUSSOMEL- (FONTE: LA SICILIA) Fa davvero un certo effetto continuare a vedere Vince Riotta, attore originario di Mussomeli, in film di levature internazionale e recitare accanto a star di prima grandezza come Anthony Hopkins, l’indimenticata Hannibal Lecter de “il silenzio degli innocenti”. Seppure in una particina ritagliata su misura per lui (lo chauffeur), Vince Riotta ha recitato nel film “i due papi” del 2019 e da poco distribuito su netflix. Il film girato tra l’Argentina e l’Italia, racconta dell’incontro/scontro tra Papa Benedetto XVI (Anthony Hopkins) e Papa Francesco (Interpretato da Jhonatan Pryce). E va da sé, che tra una scena e l’altra, gli attori, con gli abiti papali, hanno posato per qualche simpatico scatto ricordo. Ma non è certo la prima volta che Vincent Riotta, nato ad Hoddosdon, nord di Londra, nel 1959, da una famiglia mussomelese, recita accanto a star Hollywoodiane, basti citarne uno per tutti: il più volte premio Oscar , come migliore attore, Tom Hancs. Fin da piccolo Vincent amava recitare. Crescendo, studiò alla Royal Academy di Londra e vive tra Roma e la capitale Londinese, dove lo portano i vari impegni di lavoro. Sposato e padre di una figlia, nella sua ricca carriera, ha interpretato diversi lavori teatrali in Inghilterra e in America, ed ha lavorato in numerosi film e fiction. Nel 2000, ha anche vinto quale migliore attore al Festival del cinema di Barcellona per “The Little Worm”, ma per molti è rimasta immemorabile la sua interpretazione di Masino Buscetta, primo storico pentito della mafia Nel 2018, ha ottenuto un prestigioso premio alla carriera, “il Seguso Awvard” all’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Tra i suoi lavori più noti, il film tivù “Giovanni Falcone” con Massimo Dapporto ed Elena Sofia Ricci (interpretavano rispettivamente i giudice Falcone e la moglie, Francesca Morvillo), dove vestì i panni del procuratore newyorchese Rudolph Giuliani. Si ricorda anche la sua interpretazione del boss dei due mondi Masino Buscetta ne “il capo dei capi”. (ROBERTO MISTRETTA)