Reynosa (Messico)- Voleva stupire la sua partner tra le lenzuola ma l’azzardo dell’uomo gli è costato atroci sofferenze e un’operazione chirurgica per evitare gravi danni agli organi genitali. Il farmaco in questione viene utilizzato dagli agricoltori per stimolare i tori per l’inseminazione. L’uomo ha avuto una erezione lunga tre giorni ma ha rischiato che fossero…” gli ultimi tre giorni” delle sue prestazioni sessuali.

( Lello Lombardo)