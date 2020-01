PALERMO, 17 GEN – «Se si apre la stagione delle revoche delle concessioni autostradali, voi capite bene che in Sicilia, con le condizioni in cui versano le nostre autostrade, dove ci potrebbe portare, perchè devo dire che il Cas sta un tantino peggio di Autostrade per l’Italia». Lo ha dichiarato in conferenza stampa il vice ministro alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, a margine di una sua breve visita, nel tardo pomeriggio, a Gela. Cancelleri ha però voluto precisare subito che «su questo delicato tema ci sarà un approfondito ragionamento» in seno al governo ai partiti della maggioranza, facendo intendere che ancora non c’è nulla di deciso