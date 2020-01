La Scuola Professionale dei Mestieri Euroform rivoluziona la didattica e investe sulle nuove tecnologie per migliorare e rendere sempre più attuale e competitiva la formazione dei propri allievi.

È questa l’importante opportunità offerta a circa 1.400 allievi dell’Euroform, nelle diverse sedi in tutta la Sicilia, che attualmente frequentano le prime annualità.

Un piano formativo, messo in atto da Euroform e Apple Italia con la collaborazione di Informatica Commerciale, che mira a sviluppare un percorso didattico innovativo, basato sull’ausilio delle più moderne tecnologie, quali la realtà aumentata, testi interattivi e l’ utilizzo di programmi all’avanguardia, realizzati appositamente da Apple per la scuola.

Un progetto molto ambizioso, che si allinea alle direttive proposte dal MIUR in tema di innovazione didattica e che punta a rendere gli allievi Euroform sempre più preparati e competitivi sul mercato del lavoro.

Ciascuno di loro, infatti, verrà dotato, in modo gratuito, di un IPad per rendere la didattica più interattiva, con gli alunni veramente protagonisti delle lezioni.

La realtà aumentata su iPad, ad esempio, può cambiare davvero il modo in cui gli studenti imparano e vivono il mondo che li circonda. Puoi trasformare la classe in un planetario, rendere attuale una lezione di storia riportando in vita reperti archeologici, oppure sbirciare dentro gli oggetti quotidiani per scoprire come sono fatti. E questa e soltanto una delle applicazioni che rende lo studio molto più affascinante e che insieme agli altri applicativi mettono in campo un immediato supporto didattico nel caso di disturbi specifici dell’apprendimento.

Una formazione continua che coinvolge anche i docenti Euroform.

L’Apple, mettendo a disposizione un Teacher Specialist, fornisce un programma formativo gratuito per i docenti, al fine di aumentare le abilità nell’uso della tecnologia utilizzata dagli iPad.

Al termine del percorso, il docente potrà fregiarsi della certificazione “Apple Ticher” valida e riconosciuta a livello internazionale.