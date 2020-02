“Doppia ebbrezza”…

San Donato Milanese – Un uomo di 55 anni, alla guida del suo veicolo, affianca una pattuglia di vigili urbani e gli intima di accostare. Gli agenti, credendo che l’uomo avesse avuto bisogno di aiuto, si fermano . Poco dopo però gli agenti si rendono conto che l’uomo è ubriaco perché chiede loro i documenti per multarli in quanto, a suo dire, “avevano suonato il clacson”. Gli agenti con una scusa portano l’uomo al comando dove hanno constatato che il valore dell’alcol era di tre volte superiore al limite stabilito dalla legge ; in seguito a ciò gli hanno ritirato la patente e sequestrato la macchina.

( Lello Lombardo)