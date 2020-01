CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La data è emblematica! 31 dicembre 2019. Chi è stato in “quel palazzo “ sa che ci sono delle date ben precise per compiere atti “silenziosi” come aumentare le tasse, defenestrare un assessore, giostrare dei costi, insomma dare sfogo ad atti impopolari che si spera vengano sottaciuti dalla stampa o da qualche Consigliere Comunale distratto dalle feste o dalle vacanze. Il primo vero atto della Giunta Gambino è arrivato ed è aumentare le tasse!

In realtà bisogna riconoscere che anche quest’azione il Sindaco prova a giocarsela bene. In un momento in cui ha il vento in poppa, amato dalla massa per la sua onnipresenza, esaltato dalla folla per il suo linguaggio scarno e semplice, intuisce che può mettere le mani nelle tasche dei nisseni senza subire grandi critiche. Se a questo aggiungiamo la totale narcosi in cui vivono i nostri concittadini, la mossa si può rilevare furba e indolore.

Altro che “vertenza per Caltanissetta”, come annunciato spocchiosamente qualche giorno fa, siamo innanzi alla detonazione della nostra città.

Ma perché questo aumento? Esistono varianti al progetto? Cosa è successo all’attuale appalto? Qualcosa non ha funzionato? Il servizio di raccolta è inadeguato? Tutti quesiti che per primi i nisseni dovrebbero porsi, ma che certamente in aula Consiliare domanderemo.

Si perché a breve la delibera verrà votata in Consiglio Comunale. Certo in effetti c’è l’ostacolo Consiglio Comunale. Mentre lo scrivo sorrido!

“Ostacolo”, e si la delibera va esitata nel fortino a cinque stelle! Quel luogo pilotato da Gambino e dalla sua giunta. Su quegli scranni il provvedimento avrà sicuramente vita facile in forza ai numeri.

Ma magari qualcuno avrà un sussulto d’orgoglio, si ricorderà di essere stato eletto dai suoi amici, dai propri familiari e non dal Movimento 5 stelle. Magari qualcuno rifletterà che aumentare la TARI vuol dire togliere del denaro alle tavole di tante famiglie che li hanno eletti per fare anche i loro interessi. Ma siamo dei poveri illusi a pensare tutto ciò…

La regia è già scritta, il film è già visto, ci sarà un unanime consenso da parte della maggioranza dettato da un monopensiero, e certamente nessuna levata di scudi da parte di una città dormiente, abulica e sconfitta.

Salvatore Petrantoni, Giovanna Mulè e Michele Giarratana, i Consiglieri Comunali di Caltanissetta Protagonista