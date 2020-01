BUTERA. Il sindaco Filippo Balbo ha annunciato che la sua amministrazione comunale sta lavorando ad un progetto di riqualificazione dello stadio comunale attingendo a fondi del Credito Sportivo. L’obiettivo è dotare lo stadio comunale di contrada Geremia di un campo in erba sintetica di ultima generazione, ma anche di spogliatoi e tribune funzionali. Il sindaco ha spiegato che il prossimo mese di febbraio si aprirà una finestra da parte del Credito Sportivo per attingere ad eventuali prestiti per la realizzazione di progetti riguardanti impianti sportivi. Il primo cittadino ha detto che intende parteciparvi e che ha attivato l’ufficio tecnico al fine di predisporre un progetto che consenta di realizzare tutti quegli interventi ritenuti necessari per far diventare il nostro stadio comunale un piccolo gioiello al servizio della nostra comunità. Gli interventi da attuare riguardano la realizzazione di un impianto in erba sintetica ma anche interventi alla tribuna e agli spogliatoi. Attualmente la tribuna dello stadio non è agibile e la stessa struttura necessita di interventi per renderla funzionale alle esigenze dello sport locale.