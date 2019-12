Chiusa la storia con i The Giornalisti, Tommaso Paradiso prosegue la sua carriera da solista e annuncia “Sulle nuvole tour”, dieci date live che lo vedranno protagonista, a partire dal 21 ottobre 2020, sui palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, toccherà 10 città e inizierà dal Palazzo dello Sport di Roma il 21 ottobre, per poi fare tappa a Napoli (27 ottobre), Bari (30 ottobre), Reggio Calabria (3 novembre), Catania (6 novembre), Milano (11 novembre), Jesolo (14 novembre), Firenze (25 novembre), Bologna (28 Novembre) e concludersi al Pala Alpitour di Torino il 4 dicembre 2020. Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’sperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell`apprezzatissimo cantautore con una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”, “New York” e “Felicità Puttana”, oltre naturalmente al singolo, già certificato disco di platino, “Non avere paura” uscito il 25 settembre (Island Records). A oltre due mesi dall’scita, il brano è ancora presente nella Top 10 delle classifiche FIMI/Gfk, Spotify Viral 50 Italia, Apple Music, iTunes, EarOne e Youtube con il suo video, e ha già superato 18 milioni di stream su Spotify. Il videoclip, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, conta ad oggi più di 12,4 milioni di views e coinvolge un cast eccezionale, che vede protagonisti: Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo