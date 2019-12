In Seconda Categoria vola la Don Bosco Mussomeli. La squadra manfredonica ha sconfitto 2-1 l’Atletico Licata con i gol di Cardillo e Misuraca portandosi in testa alla classifica con 19 punti a pari merito con l’Eraclea Minoa che ha pareggiato 0-0 con la Sommatinese. E’ finita in parità 0-0 anche la sfida tra Acquaviva e Riesi (nella foto), mentre l’Atletico Caterinese ha battuto 1-0 la Nuova Petiliana con rete di Favata. Perde 4-0 il Marianopoli con l’Alessandria della Rocca. Rinviata infine Vallelunga – Gela. In classifica primo posto per la Don Bosco Mussomeli a pari merito con l’Eraclea Minoa a 19 punti, a 17 punti c’è la Sommatinese, a 16 Gela e Atletico Licata a 15 l’Alessandria della Rocca, a 14 Atletico Caterinese e Atletico Montallegro, a 12 l’Acquaviva, a 9 la Nuova Petiliana, a 8 il Vallelunga, a 4 il Muxar. Chiude il Marianopoli con 1 punto.