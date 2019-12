Si è svolta sabato sera 30 Novembre presso il salone delle feste di Pianezza ( Torino ) la ” FESTA CULTURALE RIESINA ” ormai giunta alla 12^ edizione, organizzata dall’associazione Culturale Riesina di Torino e Provincia diretta dal Presidente Calogero Cesatti, coadiuvato dal Presidente Onorario Angelo Bellina e da tutto il direttivo, composto da Giuseppe La Piana, Rita Ligotti, Luigi La Rosa , Piero Lo Grasso, Tommaso Anello , Michelina Butera, Pietro Di Prima, Fina Cianci, Gaetano Grimaldi, Luigi Bordonaro, Giuseppina Gallo e Antonino Martello, con la collaborazione di Pietro Ferro, Giusy Perno, Maria Cammarata, Maria Catena Montana e Maria Scimone. Hanno preso parte alla manifestazione diverse autorità istituzionali, il Sindaco di Pianezza Antonio Castello , gli Assessori Riccardo Gentile e Rosario Scafidi, l’ On. Davide Gariglio, il Sindaco di Collegno Francesco Casciano, la Consigliera Comunale Giovanna Scarlata, il Presidente del Consiglio Comunale di Piossasco Calogero Ventura, il Presidente dell’associazione Siciliana di Piossasco Filippo Fardella e il Consigliere Comunale di Grugliasco Gianni Sanfilippo. Ospite d’ onore della serata è stato il bravissimo cantautore Riesino Felice Rindone. Sono molto contento e soddisfatto – dice il Presidente Calogero Cesatti – per la buona riuscita della serata, iniziata con l’ inaugurazione della mostra fotografica sulla storia di Riesi curata da Calogero Bordonaro e sulle sculture del bravissimo artista Felice Rindone protagonista della serata, che con le sue canzoni popolari siciliane ha fatto cantare, ballare e tanto divertire tutti i partecipanti alla festa. Inoltre sono state recitate alcune poesie a tema in dialetto siciliano, balli di gruppo e la tradizionale degustazione dei prodotti tipici locali Riesini e Siciliani. È stata una serata di grande emozione e commozione – dice il Presidente Onorario Angelo Bellina – stare con i nostri amici emigrati in una serata conviviale molto partecipata con sano divertimento, ed è stato possibile grazie al Sindaco di Pianezza Antonio Castello, un siciliano al servizio dei siciliani , che voglio ringraziare veramente di cuore a nome mio e di tutta la comunità Riesina ancora una volta per la gentile disponibilità e ospitalità. A conclusione della serata il Presidente Calogero Cesatti nel ringraziare tutti per la partecipazione a dato appuntamento nel mese di Marzo 2020 in occasione della 10 ^ edizione della festa di San Giuseppe dove vedrà nuovamente la presenza di Don Salvatore Giuliana per la celebrazione della Santa Messa.