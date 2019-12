Gli organizzatori di MusicalMuseo M° Mirko Gangi e M° Martina Vacca si recheranno in Cina in qualità di musicisti della splendida Orchestra Filarmonica Nissena diretta dal M° Damiano Binetti e sotto la Direzione Artistica del M° Luigi Sferrazza (noto violinista e direttore d’orchestra). I Maestri Gangi e Vacca saranno protagonisti in teatri straordinari del Continente Asiatico, a Dicembre, tra i quali quelli delle città di: 24 Lanzhou; 26 Chengdu; 27 Chengdu; 29 Shanghai Museum; 30 Shanghai He Luting Concert Hall; 31 Yinchuan Grand Theatre.

Gennaio: 02 Haikou; 03 Baoding Zhili Grand Theatre; 04 Luo Yang; 05 Pechino Bona Xinghui Theatre; 06 Pechino State University e 07 Pechino Zhongshan Concert Hall. Il 26 gennaio anche a Malta, Mediterranean Conference Center with Orchestra Filarmonica Nissena

Quest’importante occasione poteva essere da volano per sponsorizzare MusicalMuseo per l’edizione 2020 e la Città di Caltanissetta, ma le sorti del prestigioso concorso internazionali sono appese ad un filo.