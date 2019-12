BIANCAVILLA- Tenta di strangolare la moglie e il figlio quattordicenne lo ferma. Arrestato dai carabinieri un pregiudicato 46enne di Biancavilla, paese in provincia di Catania, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della donna di 37 anni. Sono stati i vicini della coppia a chiedere aiuto ai militari mentre accompagnavano la vittima in ospedale. I militari hanno immediatamente raggiunto il pronto soccorso dove i medici, applicando il “codice rosa”, stavano gia’ medicando la vittima per un trauma cervicale e facciale, ecchimosi al collo e al labbro superiore. Il marito, al termine di una banale discussione, l’aveva aggredita tentando anche di strangolarla mentre la donna teneva in braccio la figlioletta di appena 4 mesi. Maltrattamenti interrotti dopo l’intervento del figlio 14enne della coppia a difesa della madre e della sorellina: ha spintonato il padre, permettendo cosi’ alla vittima di fuggire via per chiedere aiuto ai vicini di casa. I militari hanno poi ammanettato l’aggressore rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.