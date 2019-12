SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato un uomo disoccupato di 43 anni, di Floridia (Siracusa) accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Salvatore Bosco, incensurato, secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe picchiato la sorella, colpita a mani nude al volto, ma l’avrebbe pure minacciata di morte insieme alla madre anziana. Le due donne, che si erano chiuse in stanza per evitare conseguenze peggiori, hanno chiesto soccorso ai carabinieri, arrivati in tempo nell’appartamento delle vittime. Alla base del comportamento violento dell’uomo, che secondo le forze dell’ordine si protraeva da tempo, le richieste di denaro alle due donne. Il disoccupato, in altre occasioni, avrebbe messo a soqquadro la casa, danneggiando anche mobili ed altri arredi.