CATANIA – Un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie di 81 anni con un colpo di fucile calibro 12, e poi si e’ tolto la vita con lo stessa arma, regolarmente detenuta. E’ avvenuto a Randazzo, in provincia di Catania, nell’abitazione di via Raffaello. Alla base della tragedia pare vi sia la disperazione della coppia, e in particolare dell’uomo, per il grave stato di salute della moglie che, secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri, era malata terminale di tumore