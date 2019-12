MUSSOMELI – Partecipato incontro sabato scorso presso la sala San Francesco. Una serata dedicata alla poesia con la magia della musica. Organizzato dal poeta Salvatore Cappalonga e dal cantautore siciliano Peppe Messina e dalla scrittrice Manola Placa. Durante la serata, sono intervenuti i poeti Rosalia Adragna e Mario Bertolone . Hanno partecipato il chitarrista: Roberto Conti e Luana Conti che hanno interpretato alcuni brani.Presente Padre Valdecir Rettore del convento di San Francesco che ha dato il suo saluto. Serata voluta fortemente da Peppe Messina e Manola Placa per illustrare il loro progetto “INDIA”, dove stanno costruendo una scuola per i bambini più poveri a KHAJURAHO in INDIA . Per informazioni rivolgersi a Placa Manola -3470319690 Peppe Messina- 3331578565 . Chi è interessato ai libri di Placa Manola www.susiledizioni.com+