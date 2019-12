MUSSOMELI – Dall’Associazione “Don Diego Di Vincenzo”) – L’aria che si respira quest’anno presso la sede “Don Diego Di Vincenzo”adibita da mesi a laboratorio delle bambole è quella di una pozione magica fatta di internazionalità, scambio generazionale, collaborazione, condivisione, integrazione e AMICIZIA. Tra un tagli, cuci, arrotola, incolla, imbottisci, applica, aggiusta , c’erano sorrisi, racconti, ricordi, consigli, plausi ed emozioni. Sempre presenti oltre alle stakanoviste socie dell’associazione le ormai collaudate volontaria, alcune consorelle del Carmelo, i ragazzi e le ragazze dell’Arcistrauss e ragazzi della seconda A dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci. La scelta sul tipo di bambola da realizzare è quasi caduta dal cielo visto che sono stati scelti “gli angeli”. Ed è indubbio che degli angeli in questo mondo cé tanto bisogno. Sono proprio gli angeli che portano il messaggio di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. L’associazione DDDV nell’ augurare un BUON NATALE invita tutti a diventare messaggeri di messaggi d’amore per i bambini che hanno bisogno di ricevere questo dono di carità che li possa sollevare dalle gravi difficoltà in cui si trovano per ritrovare la speranza e continuare a credere in un mondo migliore. Ognuno faccia la sua parte, indossi le ali e diventi un angelo di bontà. Facciamo presente che tutto il ricavato della vendita degli angeli verrà devoluto ai bambini della Missione di Tanga in Tanzania, Africa, dell’ Associazione Casa Rosetta”.