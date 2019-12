MUSSOMELI – Un fine settimana e la solennità dell’Immacolata, quella di oggi, che ha dato inizio alle festività natalizie.Impegnati i fraticelli brasiliani con i riti nella chiesa di San Francesco, collaborati dall’Associazione “Amici di San Francesco. sono stati partecipati i vespri solenni presieduti da Padre Valdecir, a cui hanno partecipato le autorità civili e religiose con la preghiera e la tradizionale offerta simbolica degli scudi d’argento del primo cittadino Presente l’Arma benemerita dei Carabinieri, il comando della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco. Hanno partecipato anche le Associazioni “Amici di San Francesco”, Misericordia e Croce Rossa Italiana. Dopo I vespri è seguito il corteo processionale attraverso la via Palermo e fino al monumento della Madonninna per il tradizionale omaggio floreale, accolto dal suono delle sirene. Omaggio floreale dunque e la preghiera finale di Padre Valdecir. Serata dedicata anche alla Sagra della “Guastedda”, promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco con l’apertura anche dei mercatini di Natale con la presenza di tanti espositori. Presenti l’amministrazione comunale col sindaco Catania e gli assessori Seby Lo Conte, Giuseppina Territo, Francesco Canalella e diversi soci della Pro Loco che hanno attivamente curato l’evento. La serata è stata allietata dalla musica Folk ed in tanti hanno potuto gustare la Guastedda. Presente anche la delegazione di Londra con Calogero Mingoia che, a nome della comunità londinese, ha voluto augurare un felice Natale.. Alla fine accensione dell’albero di Natale e giochi pirotecnici in segno augurale.