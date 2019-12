MUSSOMELI – Mattinata assolata quella di Natale con un freddo pungente che scoraggiava le persone ad uscire da casa. Pur nondimeno, Babbo Natale, rispettoso dell’appuntamento dato ai piccini, era li, in Piazza Caltanissetta, ad aspettarli ed accoglierli anche per il simpatico breve giro col suo cavallino. Evidentemente, i bambini , accompagnati dai genitori, hanno avuto la possibilità, nella mattinata, dalla 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 di recarsi nella Casa di Babbo Natale, come anche di potere visitare il presepe, allestito nella vicina Piazza della Repubblica. E intanto nella mattinata c’è stata la visita del sindaco Catania con la moglie ai pazienti presenti nei reparti dell’Ospedale “M. I. Longo” di Mussomeli, lasciando loro dei panettoni come segno augurale.