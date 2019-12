MUSSOMELI – Domani sera, l’accensione dell’albero di Natale. Fornelli accesi, in Piazza Umberto, per la sagra della “Guasteddra”, giunta alla sua quinta edizione in occasione della festa dell’Immacolata. Coordinati dall’ infaticabile assessore Seby Lo Conte, scende in campo la locale Pro Loco con il presidente Zina Falzone ed i volontari per valorizzare questo dolce tipico paesano che fa da cornice alla festa, preludio del periodo natalizio assai atteso nelle famiglie. C’è la collaborazione anche dell’Associazione degli Amici di San Francesco che curano la festa mariana. Sono due giorni 7 e 8 dicembre dove le luminarie, le bancarelle, l’albero di Natale, le ninaredde annunciano l’imminebte arrivo del Natale. Un evento che oltre la sagra ci sono anche i mercatini di Natale con gli stand espositivi per la gioia di grandi e piccini. Insomma un’atmosfera gioiosa e coinvolgente nel segno della tradizione. Ad animare le due giornate ci sono i Gruppi Folk “Quartet Folk” e “Città dei Templi” con degustazione di guasteddi, vin brulè, thè caldo. Da sottolineare che durante la sagra sarà presente la LIBRERIA E PESCA Solidale col cui ricavato sarà organizzato un pranzo solidale.