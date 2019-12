Dopo la brillante vittoria casalinga contro la Gear, la Pro Nissa si prepara alla trasferta di Lamezia in occasione della decima giornata del campioanto di serie B, girone H. Uno scontro diretto per le zone alte della graduatoria; padroni di casa secondi in classifica con 19 punti, nisseni terzi con 16. I Lametini sono galvanizzati dal pari esterno sul campo della capolista Cosenza ottenuto lo scorso turno e proveranno a fare lo sgambetto ai siciliani, altrattanto “gasati”, che hanno ottenuto 6 vittorie consecutive. I ragazzi di mister Tarantino consapevoli delle difficoltà che andranno ad incontrare sono certi di giocarsi la partita a viso aperto, cercando di imporre il proprio gioco come oramai siamo abituati a fare. Unico assente Avanzato che dovrà scontare la squalifica dopo l’espulsione rimediata sabato scorso. Nota positiva la presenza in squadra del brasiliano Rafinha che finalmente dopo una lunga attesa, dovuto dal mancato transfert, farà parte della lista dei convocati.