ALBENGA – Lo scorso fine settimana (7 e 8 dicembre) è stato riservato ai festeggiamenti in onore di Santa Lucia, il cui giorno liturgico ricade il 13 dicembre; una festa resa mobile e ricondotta, appunto, ai fine settimana, per dare maggiore possibilità di partecipazione ai tanti siciliani sparsi nell’entroterra ligure che ha il suo centro ad Albenga: giornate di iniziative con appuntamenti fieristici il sabato, giornata religiosa la Domenica e, negli anni precedenti, ancor prima il venerdì, riservata ai convegni con la partecipazione di alcuni sindaci del nisseno e di alcuni dell’entroterra ligure. Fra i sindaci partecipanti a questa festa, merita particolare menzione, il sindaco di Villalba Alessandro Plumeri che, ininterrottamente, per 10 anni consecutivi, con la sua presenza ha rappresentato e portato i saluti della comunità villalbese. Ed in questa particolare circostanza, nella mattinata di domenica scorsa, alcuni componenti del comitato festa Santa Lucia, presente il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, si sono riuniti nel piccolo museo della Fionda per omaggiare il sindaco di Villalba Alessandro Plumeri di una targhetta in ceramica collocata e sistemata, assieme alle altre piastrelle, nel muretto del caratteristico vicolo degli Artisti, in segno di riconoscimento per i suoi ininterrotti 10 anni di presenza ad Albenga per tale Festa. Un riconoscimento questo che lo ha particolarmente commosso, partecipandolo, successivamente nel tardi pomeriggio, subito dopo la processione, ai tanti compaesani presenti, portando anche i saluti della comunità villalbese residente. Intanto, nella mattinata, nella chiesa di Santa Maria in Fontibus, il simulacro di Santa Lucia era esposto alla venerazione dei fedeli. Da sottolinerare che, da circa 40 anni, i promotori della festa sono stati tutti siciliani, alla cui guida si sono succeduti cittadini provenienti dal Vallone, come Villalba, Mussomeli, Resuttano, Santa Caterina e Vallelunga. Presidente Onorario è Antonino Messina, che ha sempre dedicato ogni migliore cura nel coordinamentto della festa. L’attuale Presidente del Comitato è Silvio Cangialosi che, nel segno della continuità e della tradizione, assieme ad altri membri, hanno portato avanti la festa. Messa celebrata alle 11 da Padre Giorgio e, a seguire, nell’attigua Piazza 4 Novembre, c’è stata la benedizione e distribuzione del pane. Nel pomeriggio distribuzione di cuccìa; poi, con il preliminare canto dei vespri è snodata la processione per alcune vie del paese con la presenza di tre amministrazioni comunali: Albenga, Villalba e Alassio. La banda musicale Pontelungo ha accompagnato la statua di Santa Lucia, dono della famiglia del mussomelese Salvatore Gaudenti e di altri.