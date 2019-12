CALTANISSETTA – Comincia Domenica 8 Dicembre “Natale in rosa”, la manifestazione di musica, arte e spettacolo , organizzata da Danilo Lapadura e Tiziano La Marca per tutto il periodo natalizio. La rassegna si aprirà con un concerto Gospel dei “Gospel Must Chorus”. Il gospel MAST chorus è una formazione tutta al femminile creata per quest’evento particolare voluto fortemente da Tiziano La Marca in collaborazione con diverse associazioni e sponsor. Si tratta di 13 ragazze di età compresa fra i 14 e i 25 anni e con la partecipazione speciale della 12enne Francesca Mastrosimone reduce dalla tournée di “School of Rock” il musical del regista Massimo Romeo Piparo. Il coro si esibirà in Cattedrale, con alcuni brani di natura Gospel/POP ed omaggeranno, con le loro giovani voci la Vergine Santissima di due AveMarie in occasione della sua festa, l’Immacolata. Ad interpretare i brani della serata : Federica Marino, Sara Pacetto, Carla Favata, Alessandra Occhipinto, Lidia Vitrano, Angelica Mannella, Manuela Lo Porto, Zelia Riggi, Miriam Lo Porto, Valeria Testa, Marianna Intorre, Simona Falzone e Alessandra Rigano. Il coro verrà diretto dalla Vocal Coach Mariangela Rizza, anche direttrice artistica della MAST 79, una realtà musicale radicata nel territorio, rinomata a livello regionale e fucina di numerosi talenti alcuni dei quali: Vittoria Sardo, Andrea Meli ed Elisa Bella (entrati per borsa di studio alla prestigiosa scuola di musical “BSMT” di Bologna). Alfonso Milazzo e Manuela Lo Porto vincitori di Festival e di borse di studio al CET di Mogol, Andrea Garozzo, studente alla Saint Louise di Roma e componente del famoso coro dei SAT&B di Mariagrazia Fontana e, da non dimenticare, Paola Marotta, semifinalista ad AMICI 2014.