MUSSOMELI – Si è svolta domenica la quarta giornata del campionato femminile di Serie D F.I.G.C, che ha visto di fronte Don Bosco Arcistrauss di Mussomeli e l’Atletico Sciò di Agira.

Sulla buona onda del secondo tempo della partita col Santa Sofia Licata, le ragazze mussomelesi giocano la più bella prestazione finora. Le rossoblù partono forte, annichiliscono l’avversario e chiudono il primo tempo in vantaggio sul 3-2 grazie a una doppietta del nuovo acquisto Barbasso e uno slalom con gol del capitano Bavado. I risultati delle ultime settimane di allenamento si iniziano a far vedere, con un’apprezzabile qualità di gioco, scambi stretti e tante conclusioni. Nel secondo tempo, complici un piccolo calo fisico e molte discutibili scelte dell’arbitro, le avversarie si impongono per 6 a 3. Dopo 4 partite, la Don Bosco Arcistrauss potrà rifiatare e sfrutterà la sosta per preparare al meglio la sfida con le Leonesse White di Leonforte, prevista per il 15 dicembre ancora una volta in casa.