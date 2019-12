ACQUAVIVA PLATANI – Si è svolto, nel pomeriggio dell’altra domenica scorsa, alla “Casa Albergo San Pio” di Acquaviva Platani, l’incontro per la presentazione del progetto “Nipoti di Babbo Natale”, una iniziativa promossa a livello Nazionale dall’Associazione “Un sorriso in più” che ha sede in provincia di Como. All’evento, che ha avuto così tanta risonanza e successo e che ha regalato a tutti emozioni, erano presenti tutti gli ospiti, i loro familiari, i dipendenti dell’Azienda oltre che l’Amministrazione Comunale di Campofranco.

“Regalare agli anziani gioia e felicità è il nostro Lavoro”, ha affermato la Dott.ssa Pamela Nobile che gestisce la Casa Albergo San Pio”. “Abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché ci ha colpito l’obbiettivo che esso si proponeva: la meraviglia dello scambio tra persone che si incontrano, che si fanno del bene a vicenda, che si raccontano e riescono a trasmettere un po’ di sè all’altro. E’ questo ciò che è avvenuto nell’anzidetto incontro tra i nostri anziani e i “Nipoti di babbo Natale”. Persone che non conoscono i nostri anziani hanno voluto raccontare un po’ di sè e hanno realizzato un loro desiderio per uno scopo squisitamente sociale mediante, appunto, questi incontri. Oltre ai doni, tante parole e pensieri profondi”. “Tutti gli anziani, ha concluso Pamela Nobile , hanno ricevuto un regalo. I loro occhi si sono riempiti di speranza mentre aspettavano che un nostro operatore, vestito per l’occasione da Babbo Natale, chiamasse il loro nome. E poi l’esplosione di gioia aprendo il regalo”. Va detto che la realizzazione del progetto è avvenuta grazie alla fattiva collaborazione di Giovanni Consiglio operatore della Casa Albergo San Pio, da sempre sensibile alle attività sociali, il quale ha affermato: “E’ stato molto emozionante raccogliere i desideri degli anziani ricoverati in struttura e metterli in rete sul sito www. nipotidibabbonatale.it Da sottolineare, continua Consiglio, che la “Casa Albergo San Pio” di Acquaviva Platani è stata la prima Casa di Riposo in Sicilia ad aderire e condividere questo progetto. Altrettanto emozionante il contatto telefonico diretto avuto con i Nipoti-donatori, poiché ho avuto l’opportunità di cogliere dalla viva voce degli stessi, e soprattutto di poter condividere con loro, l’emozione e la gioia di poter trasformare in realtà il desiderio di un anziano”. “Nel giro di tre giorni, ha concluso l’operatore Consiglio, tutti i 73 desideri (53 della casa di riposo di Acquaviva Platani e 20 della casa di riposo di San Giovanni Gemini) sono stati realizzati: i doni sono arrivati da diverse regioni italiane, ma anche dall’estero (Messico, Malta, Francia, San Marino)”. Intanto, gli Amministratori della “Casa Albergo San Pio”, soddisfatti della riuscita dell’iniziativa, non escludono di far diventare questo evento una tradizione da ripetersi ogni anno.