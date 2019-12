(c.p.) Sconfitta nel derby del vallone per l’Asd Acquaviva al cospetto di una Don Bosco Mussomeli che si è rivelata più cinica in fase offensiva riuscendo a sfruttare le palle goal create. Ospiti che partono forte e creano subito una nitida palla goal con Messina che si allunga troppo la sfera nello stop permettendo a Mantio di intervenire. Al 20 la Don Bosco passa in vantaggio: contropiede dei padroni di casa con Belfiore che trova l’angolo lontano con un destro preciso. Acquaviva che prova a pervenire al pareggio creando occasioni con Messina e Arnone. Da segnalare il calcio di punizione ben battuto da Giuliano su cui Mantio compie un autentico miracolo. Al primo minuto di recupero arriva il raddoppio dei rossoblu di casa: palla lunga per Palumbo che sorprende la difesa acquavivese, tiro strozzato dal limite che non trova preparato il portiere ospite e finisce in rete. Nella ripresa è ancora l’Acquaviva che prova a spingere. Occasione ancora per Messina che a portiere battuto trova il salvataggio sulla linea di un difensore. Seconda frazione che scivola via con l’Acquaviva in avanti che però non riesce ad impensierire Mantio. Da segnalare solo l’espulsione al 98 di Palumbo per una frase pronunciata in direzione del direttore di gara. Mister Paduano sulla gara: “Risultato che ci penalizza oltre misura. Abbiamo tenuto le redini del gioco per tutta la gara subendo goal nelle uniche due occasioni concesse. È un periodo che gira un po’ storta, creiamo tanto ma non riusciamo a concretizzare. Tocca lavorare duro questa settimana per provare a conquistare 3 punti domenica importanti per il morale”. Acquaviva che domenica affronterà in casa la sempre ostica Apd Riesi.

ASD DON BOSCO MUSSOMELI: Mantio, Mancuso, Mingoia, Alessi (83 Milioto), Calà (68 Piazza), Mistretta (61 Noto), Palumbo, Catania, Spoto, Misuraca, Belfiore (75 Mangiapane). A disp.: Capodici, Cardillo, Lanzalaco. All.: Sorce ASD ACQUAVIVA: Puntrello, Favata, Mongiovì (90 Gargiulo), Caruso, Catania (78 Mingoia), D’Amico C. (73 Orlando M.), Petrone (58 Falletta), Orlando G., Arnone, Giuliano (54 D’Amico D.), Messina. A disp.: Alongi, Lombardo, Mantio, Pellitteri. All.: Paduano