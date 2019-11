VILLALBA – Uscirà l’8 novembre il nuovo romanzo dello scrittore e giornalista siciliano Jim Tatano, si intitolerà Gli Argodoro e sarà edito da Bertoni Editore. Dopo un saggio sulla musica, l’autore torna alla narrativa con un libro che parla della vite straordinarie di quattro fratelli dal nome simile (Egidio, Emilio, Evaristo ed Erasmo) e dal cognome – presente nel titolo – che attira molta curiosità, Argodoro. La storia scritta con leggerezze e ironia si svolge tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, parte dalla Sicilia e arriva fino negli Stati Uniti d’America e a Roma. I quattro fratelli sono: Egidio, un sarto di successo emigrato a New York, seguito da Emilio che diventerà un eccellente jazzista. Resteranno in Italia invece Evaristo, attore di fama mondiale, ed Erasmo, professore di filosofia con un lato della vita segreto. Ad ognuno di loro è associato un bizzarro epitaffio “Superstite a i fati è amor”, “Mi sono sempre divertito”, “Ci vediamo presto!” e “Ho sempre guardato le stelle”, questi per sintetizzare un’intera vita che cristallizza eventi del vissuto umano che si portano dentro fino alla tomba. La pubblicazione di questo romanzo ricade nell’anno del decimo anniversario dall’esordio di Jim Tatano, da allora sebbene giovanissimo, ha dimostrato di essere autore maturo e prolifico, affrontando con competenza nei suoi scritti argomenti e generi sempre differenti e mai scontati. Tatano è sicuramente tra i migliori autori siciliani. C’è tanta attesa e curiosità per questo nuovo romanzo, che già dal titolo, Gli Argodoro, nasconde qualche piacevole segreto. Jim Tatano, a 35 anni, tra le sue pubblicazioni già annovera quattro romanzi, diversi racconti, monologhi teatrali e di un saggio sulla musica.