Eliminare la cappa a parete o a soffitto e optare per la cappa integrata nel piano è stata un’operazione ingegneristica non da poco. Inserire un sistema di aspirazione tra le aree di cottura, infatti, significa captare i vapori non più attirandoli verso l’alto, ma in un senso completamente diverso. Le soluzioni di cappa integrata proposte sul mercato, quindi, sono frutto di studi tecnici molto approfonditi su come sfruttare questo grande vantaggio estetico (la scomparsa della cappa), mantenendo però la stessa efficacia raggiunta dalle cappe aspiranti tradizionali. Particolarmente congegnali in un’isola o in open space, dove liberano completamente lo spazio visivo sopra la cucina, sono prodotti interessanti anche nelle cucine più tradizionali.

