PALERMO – “La viabilità in questa provincia non può più attendere un solo giorno. L’assessore Falcone sta facendo tanto ma per questo territorio non sono arrivati ancora i segnali attesi. Da subito ci attiveremo affinché l’inverno che è alle porte non arrechi ulteriori disastri per l’intera popolazione. Servono interventi urgenti da Nord a Sud del territorio. Non possiamo più permettere a nessuno di giocare con la vita delle persone. Oggi sarò in Assessorato e non vado via senza certezze”. A Riferirlo è il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso, a seguito dei danni alla viabilità causati dalla voragine che si è aperta su una carreggiata della Sp 10 che collega Niscemi alla strada statale Gela-Catania.

“Le falcidiate strade del nisseno – conclude il Parlamentare – rendono spesso impraticabili i percorsi per raggiungere i servizi di prima necessità come gli ospedali. Non possiamo come ogni anno contare le vittime sulla strada. Occorre un serio intervento di bonifica”.