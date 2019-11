Un soggiorno nella terra ligure per raccontare la quotidianità dei nostri compaesani da tempo residenti al Nord. Sono veramente in tanti i cittadini del Vallone che hanno fissato la loro dimora altrove. Stiamo parlando della città di Albenga con i suoi circa 24.000 abitanti con una percentuale piuttosto elevata (oltre 30%) provenienti dal cuore della Sicilia (Mussomeli, Villalba, Vallelunga, Resuttano, Santa Caterina e diversi paesini della Calabria). Da dire che i collegamenti fra la Sicilia e la Liguria permettono il reciproco raggiungimento; e così il viaggiare non pesa, allorquando, prendendo l’aereo al “Falcone Borsellino” di Palermo con i tradizionali bagagli a mano, ci si ritrova a destinazione, in un’ora e mezza, appunto, nel capoluogo Ligure, dove certamente si respira altra aria e dove già si nota la differenza di un territorio diverso. Da qui, evidentemente, si prosegue per raggiungere i paesi dell’entroterra e non è difficile incontrare volti conosciuti e familiari. Ed è proprio ad Albenga la prima struttura che abbiamo visitato ed esattamente il Circolo ricreativo per Anziani “Ausilia” che annovera oltre 2.000 soci, di cui un centinaio frequentanti: una capiente sede per convegni, sala di intrattenimento, sala di lettura ed attività ricreativa. Un circolo per anziani che festeggerà, il prossimo febbraio, i suoi 40 anni di presenza nel territorio, grazie alla collaborazione del nucleo volontario che affianca la dirigenza del circolo, formata dal Presidente, segretario, cassiere e da altre figure di sostegno al sodalizio. Occorre subito dire che l’Amministrazione comunale ha avuto particolare riguardo verso questa categoria di cittadini, mettendo a loro disposizione, gratuitamente i locali del circolo, dove nel corso dell’anno, nella quotidianità, il circolo è sempre aperto ed i soci hanno un punto di riferimento. E così, la lettura, i giochi di società, i balli, le gite sono le attività ricorrenti e partecipate a cui si aggregano anche i simpatizzanti. Siamo stati accolti con benevolenza e rispetto, parlandoci subito della loro struttura, portata avanti dall’anzidetto gruppo di volontariato, a cui, da tanto tempo, quando era in vita, faceva parte anche Elena “Ausilia” Filippone, (nella foto) “una donna che dedicò parte della sua vita a questa missione”.

Una motivazione, questa, ampiamente condivisa per l’intitolazione del circolo ricreativo “Ausiia”, riportata nella delibera della giunta comunale adottata dal sindaco Giorgio Cangiano. Una bella ed efficiente struttura, dunque, di cui il sindaco e l’Amministrazione comunale di Albenga possono andare fieri. I nostri incontri con i nostri compaesani ad Albenga, e non solo, proseguiranno e faremo parlare soprattutto loro.(In elaborazione L’intervista)