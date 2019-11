“Mentre prima era facile individuare una tipologia di soggetti che potevano essere il tramite attraverso cui la mafia tentava di verificare la permeabilita’ dell’amministrazione pubblica, adesso questa varieta’ di soggetti e’ mutata, vanta sempre piu’ colletti bianchi con studi molto raffinati alle spalle, e non e’ detto che debbano avere una tradizione familiare riconducibile a Cosa nostra”. Lo ha detto a Palermo Nicola Morra, il presidente della commissione nazionale Antimafia. In merito alle audizioni svolte oggi in prefettura, Morra ha detto che “non sono state sottolineate carenze in termini quantitativi della macchina investigativa, ma la necessita’ di elaborare una risposta qualitativa alle trasformazioni del fenomeno criminale. Perche’ accanto a Cosa nostra, che continua a reiterare pratiche tradizionali facilmente individuabili, c’e’ anche una nuova fenomenologia criminale riconducibile a soggetti che provengono dalla tradizione mafiosa, ma che operano rinnegando le stesse regole e pertanto sono sempre piu’ difficili da individuare. Tutto questo spiega ancora di piu’ la difficolta’ nel leggere i tentativi di infiltrazione nelle amministrazioni pubbliche”