SERRADIFALCO. E’ stato approvato dal commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale l’ordine del giorno a sostegno della legge per l’istituzione delle zone franche montane. Per Serradifalco si tratta di un provvedimento di grande importanza avendo i requisiti di legge per rientrare tra le zone franche montane. Una legge che, se applicata, consentirà anche a Serradifalco di rientrare tra i Comuni in grado di fruire dei vantaggi di questa nuova zona franca. La legge prevede che ai fini dell’individuazione delle Zone Franche Montane si adotta la definizione di Aree di montagna particolarmente svantaggiate per aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50% della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti. Nel caso di Serradifalco, il suo territorio si trova di poco sopra i 500 metri sul livello del mare (504 m) e con una popolazione scesa recentemente sotto i 6 mila abitanti (5920).