Un’ampia delegazione di soci e amici di Alleanza Cattolica siciliani e nisseni parteciperà al convegno nazionale avente per tema “30 anni senza Muro. – L’Europa non nata” che si terrà a Roma, sabato 16 novembre 2019, presso Salone dei Piceni, Piazza San Salvatore in Lauro 15 e organizzato da Alleanza Cattolica e dall’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale.

Dopo l’introduzione, alle ore 10.30, l’incontro si articolerà secondo il seguente programma: Il Muro di Berlino e la sua storia (1961-1989): dal bipolarismo al multiculturalismo

Valter Maccantelli, dirigente di Alleanza Cattolica. Il ruolo di san Giovanni Paolo II nella caduta del Muro

Janusz Kotanski, ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede

Dopo la pausa pranzo il programma sarà il seguente:

14.30 “L’ideologia delle nuove classi dirigenti europee: il politicamente corretto”, Eugenio Capozzi, professore ordinario di Storia contemporanea presso la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Napoli «Suor Orsola Benincasa».

I Paesi post-comunisti: il caso ungherese

Eduard Habsburg-Lothringen, ambasciatore di Ungheria presso la Santa Sede.

La UE e la dittatura tecnocratica e relativista

Alfredo Mantovano, vice presidente Centro Studi Rosario Livatino.

Il Magistero europeistico dei Papi e la formazione dell’uomo europeo nell’epoca della postmodernità

Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica

Alle 17.00 la Santa Messa concluderà i lavori e sarà celebrata presso la Chiesa di San Salvatore in Lauro, da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giacomo Morandi – Arcivescovo titolare di Cerveteri – Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.