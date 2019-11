Ancora una pesante sconfitta casalinga per la Nissa. Stavolta la formazione di Gianfilippo Di Matteo è stata battuta 1-4 dall’Albatros Lercara. La squadra palermitana s’è subito dimostrata tosta passando in vantaggio al 26′ con Costa. Tuttavia la Nissa ha avuto un sussulto riuscendo a pareggiare quasi subito al 30′ su rigore per un fallo di mani avversario sul quale l’arbitro ha decretato il penalty. Dal dischetto Passaro ha pareggiato il conto. La gara, tuttavia, nel secondo tempo ha preso una piega favorevole agli ospiti tre volte in gol con l’attaccante Felice che non ha lasciato scampo al pur bravo Noto. La Nissa, che ha incassato la terza sconfitta di fila, non è riuscita a rendersi pericolosa subendo l’ennesima battuta d’arresto dopo un ottimo avvio di campionato. La squadra biancoscudata resta ferma a quota 9 in classifica.