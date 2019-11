L’ex ministro attacca il procuratore Patronaggio. «Vorrei sapere come usa il denaro pubblico». La Lega: «Vogliono fermarlo con i processi»

RIMINI – L’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini finisce nuovamente nel registro degli indagati della Procura di Agrigento per sequestro di persona in relazione al caso Open Arms (la nave in agosto rimase 20 giorni ferma davanti a Lampedusa) e lui si scaglia nuovamente contro la Procura siciliana e soprattutto contro il procuratore capo Luigi Patronaggio: «Mi domando se in Procura ad Agrigento non abbiano cose più serie di cui occuparsi. Usano denaro pubblico, prima o poi mi verrà voglia di chiedere conto di come lo usano. È la seconda, la terza, la quarta, la quinta inchiesta. Ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano di fare, ho difeso i confini, inizio a essere stufo», ha detto Matteo Salvini