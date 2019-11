“Luigi sta facendo un buon lavoro, noi continuiamo a lavorare e andiamo avant”. Così, Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture parlando a Licata (Agrigento), dove è venuto Luigi Di Maio, del momento che sta attraversando il movimenti. Parlando dei sondaggi che darebbero il M5S in calo, Cancelleri dice: “Io non guardo i sondaggi, quando li guardavo arrivavo sempre secondo. Dico che questo governo deve continuare a lavorare perché deve portare a casa risultati importanti e sui risultati importanti possiamo costruire l’identità di un paese”. Poi aggiunge: “Dei sondaggi poco mi interessa, lo ripeto. Quindici, trenta per cento. Io gradirei che il 100 per cento dei cittadini diventasse Stato e questo significa farli passare da spettatori a protagonisti della vita pubblica”.