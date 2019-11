MUSSOMELI – Sindaci a Caltanissetta problema bollette acqua. Il sindaco Catania, tramite social, informa i cittadini che “ Ieri pomeriggio 31 ottobre 2019, abbiamo convocato una riunione a Caltanissetta tra sindaci, Ato idrico e Caltaqua.

Fermo restando le contestazioni che come comune di Mussomeli abbiamo formalizzato e stiamo portando avanti, come conferenza dei sindaci, abbiamo ottenuto alcuni primi risultati a beneficio dell’utente:

1) possibilità di rateizzazione fino a 12 mesi del pagamento della bolletta, senza interessi.

2) possibilità di richiedere verifica GRATUITA a Caltaqua, laddove l’utente si accorga che il contatore gira a vuoto o su spinta dell’aria (invito i miei cittadini a controllare con attenzione al fine di non pagare ciò che non va pagato) . Se il cattivo funzionamento del contatore sarà riscontrato verrà ricalcolata la bolletta.

3) possibilità di richiesta ricalcolo della bolletta laddove emerga la presenza di perdite occulte di acqua (perdita occulta significa dal contatore verso casa)

Questi sono alcuni suggerimenti che, al momento, posso dare agli utenti.

Resta inteso, comunque, che prosegue l’attività da parte del Comune di Mussomeli orientata alla verifica delle gravità delle inadempienze contrattuali già da noi formalmente contestate.