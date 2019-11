I Cinque Stelle correranno con le proprie liste in Emilia-Romagna e in Calabria. A decretare il “no” alla “pausa elettorale” è il 70,6 per cento degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Precisamente i “sì” sono stati 8.025, ossia il 29,4 per cento dei votanti, mentre i “No” 19.248, per l’appunto, il 70,6 per cento. “Dobbiamo essere tutti felici del risultato della votazione di oggi – ha subito commentato Luigi Di Maio – Era necessario fare questo voto perché in tanti, anche persone che hanno fatto la storia del Movimento, mi hanno espresso i loro dubbi sulla partecipazione al voto in questo momento storico e c’erano tanti strani retroscena sui giornali. Per questo abbiamo deciso, anche con Beppe, di lasciare questa decisione a tutti gli iscritti, che ci hanno dato un mandato chiaro e fortissimo: dobbiamo partecipare alle elezioni regionali con tutte le nostre forze. Ed è quello che faremo”.

Il leader M5s poi aggiunge: “In Emilia Romagna e in Calabria ci presenteremo e i parlamentari e i consiglieri regionali mi hanno chiesto di correre da soli. Alcuni avevano espresso delle perplessità e anche contrarietà rispetto a votare sulla nostra piattaforma. Ma noi siamo il Movimento cinque stelle e questo è quello che facciamo quando dobbiamo prendere una decisione importante”. Dichiarazioni quasi dovute che però non fanno presagire nulla di buono per i pentastellati. Solo poche ore fa il titolare della Farnesina aveva tragicamente ammesso che il Movimento “è in difficoltà”. (Fonte liberoquotidiano.it)