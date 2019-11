“Dopo l’abbandono da parte della compagnia Vueling delle tratte Palermo-Roma e Catania-Roma, il quadro dei collegamenti aerei fra la Sicilia e il resto d’Italia assume ormai i caratteri di conclamata emergenza. Tariffe insostenibili e frequenti disagi per i passeggeri, come quelli di ieri legati alla cancellazione improvvisa di un volo Ryanair Perugia-Catania, rendono la condizione di insularita’ della nostra Regione una vera e propria prigione”. Lo dice in una nota Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture e alla mobilita’ della Regione Siciliana. “Ai viaggiatori siciliani, costantemente penalizzati, vengono chiesti sacrifici intollerabili e ci saremmo aspettati che le societa’ di gestione Gesap e Sac avessero mostrato maggiore autorevolezza, evitando – aggiunge – che gli aeroporti di Palermo e Catania fossero ridotti a luoghi di atterraggio stabiliti solo dai desiderata e dalle volonta’ incontrollate delle compagnie aeree. Chiediamo che il governo nazionale intervenga al piu’ presto, recependo il grido d’aiuto dei siciliani, eventualmente convocando un tavolo tecnico per dare risposte immediate e concrete ai siciliani”.