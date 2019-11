Bagno di folla Caltanissetta per la chiusura dei lavori della convetion di Forza Italia voluta dall’On. Michele Mancuso “Le Zolfare, Un altro Sud”.Presente il Presidente dell’Ars e leader di FI in Sicilia Gianfranco Micciche’ e quasi tutti i deputati nazionali e siciliani di Forza Italia oltre ai senatori. Sul palco anche i relatori di ben otto tavoli tematici che sabato hanno lavorato in modo appassionato e competente su svariati temi. E qualche spunto interessante ha animato il dibattito fornendo idee e progetti per i rappresentanti istituzionali forzisti. Applaudito l’intervento dell’ing. Michele Giarratana sul tema dei rifiuti. L’idea di un nuovo modello di gestione e l’utilizzo dei termovalorizzatori e’ stato apprezzato e fatto suo dall’On. Micciche’ ma anche da parte di altri deputati che sicuramente lo proporranno nel nuovo piano di rifiuti regionale. Interessanti spunti sono venuti fuori anche dai tavoli della Giustizia e della Sanita’ che hanno interessato la platea e gli addetti ai lavori. Conclusione da par suo del Presidente Micciche’ che ha rilanciato il tema della sburocratizzazione. Punto fermo del prossimo programma del centrodestra a livello nazionale