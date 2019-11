CALTANISSETTA – Si è concluso in questi giorni, presso l’Istituto Comprensivo Don Milani, Il progetto Libriamoci, sostenuto e coordinato dalla Dirigente professoressa Luigia Perricone e incardinato nel PTOF. Il progetto, giunto all’ottava edizione, nasce dall’esigenza di trasmettere ai bambini l’interesse e il piacere per la lettura.

In particolare, presso il plesso di via Ferdinando I, attraverso la lettura di brani tratti dal libro “Favole al telefono”, si è voluto approfondire lo studio dello scrittore a cui lo stesso plesso è intitolato, “Gianni Rodari”, del quale nel 2020 ricorrerà il centenario della nascita e il quarantesimo anniversario della morte.

Le attività che sono state coordinate dalla referente del progetto, ins. G. Ballacchino, hanno coinvolto tutte le classi di scuola primaria e le sezioni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia.

Le prime classi hanno ascoltato”La passeggiata di un distratto”, imparando tra i tanti insegnamenti che trasmette la favola anche l’importanza di portare l’attenzione al momento presente.

Le seconde attraverso la lettura de “Il topo che mangiava i gatti”, hanno imparato che …Leggere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli!

Le terze classi con “La guerra delle campane”, hanno interiorizzato che bisogna rinnegare la guerra e ogni forma di violenza.

Le quarte con “Processo al nipote” hanno imparato “Il valore degli errori” ed infine le quinte che con ” Il giovane gambero” hanno evidenziato che “Tutto si può imparare se si vuole.”

Durante le giornate del Libriamoci l’Istituto ha adottato un modo nuovo di far scuola, a partire dalla disposizione dei banchi in aula, adottando una didattica laboratoriale ed interdisciplinare. A tal fine sono state utilizzate le LIM presenti in tutte le aule, la Biblioteca con l’organizzazione della “Cioccolata letteraria”, “l’orto” e “il nostro centro storico” dove i bambini, assieme agli alunni della secondaria di primo grado, hanno letto dei brani aprendosi al territorio. Sono stati realizzati anche dei laboratori al fine di sviluppare le diverse intelligenze dei bambini, stimolandoli con attività diversificate (realizzazione di lavori in pasta di sale, quadri, coding, Yoga, drammatizzazione e letture animate).

Molta importanza è stata data alla documentazione del lavoro svolto attraverso la produzione di cartelloni che hanno consentito di abbellire le aule rendendole più accoglienti e colorate.

Giorno 22 Novembre ci sarà una manifestazione finale in cui verranno socializzati tutti i lavori svolti.