CALTANISSETTA L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, e l’ex prefetto di Messina, Stefano Scammacca, si sarebbero conosciuti il 4 luglio del 2014, in un periodo diverso rispetto a quanto detto nel corso del processo. A riferirlo, nel corso del cosiddetto processo sul ‘Sistema Saguto’ che si celebra nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta, e’ stato Achille De Martino, poliziotto ed ex autista di Silvana Saguto, sentito questa mattina in qualita’ di teste. E’ stato lo stesso poliziotto ad aver contattato la procura per riferire questa circostanza, dopo aver sentito quanto dichiarato dal prefetto Scammacca: “Ho notato che in quella deposizione c’era qualche imprecisione o mancava qualcosa e a quel punto ho chiamato il pm. Verso fine maggio o inizio giugno del 2014, Elio, il figlio piccolo della dottoressa, ebbe un incidente e aveva bisogno di cure ortopediche. Senonche’ siamo andati insieme alla Saguto a Catania perche’ il prefetto Cannizzo le aveva indicato un suo collega, il prefetto Scammacca, che l’avrebbe fatta incontrare con un ortopedico di sua conoscenza. Andammo da Palermo a Catania, eravamo io, un collega e la dottoressa Saguto, senza il figlio. Ci incontrammo con il prefetto Scammacca al centro di Catania. Si salutarono e si presentarono in quel momento. Dopo di che, insieme al prefetto, andammo in uno studio privato ed entrarono la dottoressa Saguto e Scammacca. Quando si fece ora pranzo andammo in un ristorante dove ci attendeva un amico del prefetto, tale dottore Maurizio Cassarino, commissario prefettizio che avevo visto in un servizio de Le Iene. Entrarono al ristorante e pranzarono insieme. Ho poi rivisto Cassarino verso la fine dell’estate al tribunale di Palermo, davanti la porta della dottoressa Saguto, insieme al prefetto Scammacca e a Richard Scammacca. Successivamente li ho visti entrare nell’ufficio della dottoressa”. De Martino ha anche riferito di una festa di compleanno di Silvana Saguto risalente al 24 luglio 2010 a Castellamare del Golfo, affermando che era presente anche l’avvocato Cappellano Seminara. Circostanza smentita dall’ex amministratore giudiziario, il quale rendendo dichiarazioni spontanee ha detto di non aver mai preso parte a nessuna festa di compleanno.