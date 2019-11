CALTANISSETTA – Oggi la politica non può restare “scollata” dalla realtà, e se i servizi che vengono offerti ai siciliani risultano carenti, diversamente da quantoaccadeinaltre regionidelnordItalia,noipolitici dobbiamofareammenda e provare un senso di… “invidia” verso chi è capace di fare meglio di noi, impegnandoci a fare altrettanto a beneficio dei nostri conterranei». L’on. Michele Mancuso, deputato regionale diForza Italia, spiega così la “due giorni” che si tiene oggi e domani a Caltanissetta: oggi pomeriggio con la costituzione di otto “tavoli tematici” (a porte chiuse) nei quali verranno elaborate proposte da trasformare poi in proposte di leggedafare arrivareall’esamedell’Assemblea regionale siciliana; domani mattina (all’Hotel Ventura, a partiredalle 9,30)peresporre lerisultanze del lavoro svolto da ciascun gruppo, affinandone magarile conclusioni, alla presenza del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Un doppio appuntamento a cui farà per

venire il saluto domenica mattina per telefono il presidente Silvio Berlusconi. «Ai”tavoli” -ha spiegatoieri ilsegretarioprovinciale delpartito -lavoreranno una ottantina di persone. Le problematiche spazieranno dal

l’agricoltura alle infrastrutture, dalle attività produttive alle politiche sociali, dalla Giustizia alla formazione e al lavoro,dai beni culturali alle politiche locali. In questo modo pensiamo di raccogliere le istanze del territorio, di chi vive la realtà locale. Abbiamo denominato la manifestazione “Le Zolfare” perché è nelle miniere di zolfo che cento e più anni fa lavoravano 40 mila persone e perché dallevisceredi questaterravenivano estratte 700 mila tonnellate di zolfo. Numeri che ci fanno ben comprendere quello che eravamo e che nonsiamopiùdal puntodivistaindustriale ed economico. Abbiamo inoltre voluto caratterizzare l’appuntamento con la speranza di riuscire a creare un “altro” sud, quello che vuole riconquistare dignità e ottenere rispetto. Forza Italia vuole seguire questo sentiero. E il mio auspicio è chea questoappuntamentonisseno ne possano seguire altri in altre parti dell’isola, in modo che si possano affinare le giuste azioni per risollevare le sorti della Sicilia. Forza Italia vuole continuare ad essere una componente importante e fondamentale all’interno del centrodestra». Insomma, il partito di Silvio Berlusconi («da30 annileader comenessun altro politico in Italia») mette a punto nuove strategie per contenere l’avanzata della Lega, «ma soprattutto – ha puntualizzato l’on. Mancuso per creare, attraverso il confronto con la base, un laboratorio di sinergie attraverso cui riuscire a coniugare al meglio le esigenze del territorio con le risposte che la politica deve saper dare ai cittadini». (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia)