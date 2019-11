CALTANISSETTA – L’Istituto Oasi Cristo Re, sabato 16 Novembre apre le porte alla Cittadinanza, per celebrare insieme ai giovanissimi allievi della scuola, il momento conclusivo del progetto”Sicilia è bello”.

I bambini, sin dai primi giorni di scuola hanno sperimentato la straordinaria esperienza di visitare alcuni siti fra quelli proposti dalla “Via dei tesori”.

Il momento di conoscenza e’ stato seguito da un’ attività di laboratorio di ceramica, ove hanno realizzato dei pesci – calamita dipinti con i colori che hanno percepito nell’attività conoscitiva dei luoghi visitati.

Al laboratorio creativo si affianca il laboratorio letterario, con lo studio di poesie e proverbi siciliani, e tantissimo altro ancora, per fruire con tutti i sensi il sapore del nostro straordinario territorio.

Durante l’evento conclusivo del progetto verrà estratta a sorteggio una litografia a tiratura limitata, completa già di cornice, che è stata donata alla scuola dall’artista Michelangelo Lacagnina.

L’opera e’ già esposta e si possono acquistare i biglietti per partecipare all’estrazione al prezzo simbolico di 2€.

La Dirigente, il Personale Docente e non Docente e i piccoli allievi ringraziano quanti interverranno a sostenere i progetti formativi dell’Istituto, sempre più inclusivi e prossimi ai valori della nostra terra.