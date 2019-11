CALTANISSETTA – “Ho conosciuto Giovanni Peluso nel 1999 quando ero detenuto a Santa Maria Capua Vetere. Proprio in quel periodo di detenzione ho conosciuto diversi ex appartenenti alle forze dell’ordine. Tra loro anche un certo Giuseppe Porto. So che entrambi hanno avuto rapporti con i servizi segreti e Peluso ha fatto parte del Sismi”. Lo ha detto oggi il collaboratore di giustizia del nisseno Pietro Riggio, ex agente penitenziario, deponendo al processo “Capaci bis” che si celebra in Corte d’Assise d’Appello a Caltanissetta. Recentemente, a dieci anni dall’inizio della sua collaborazione, Riggio ha rivelato ai magistrati nisseni che Peluso avrebbe preso parte alla strage di Capaci. Nel corso di un confronto, il poliziotto ha smentito il collaboratore di giustizia Riggio. “Questa discussione sulla strage di Capaci la ritengo completamente falsa. E’ dal 2000 che non ho rapporti con Riggio. Lo escludo al 100%. Non potevo esserci. Stavo al corso per sottufficiali. Come facevo ad andare a Capaci?”, ha detto Peluso nel corso del confronto con Riggio. L’udienza e’ stata rinviata al 29 novembre e proseguira’ con la deposizione del pentito nisseno.