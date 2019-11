CALTANISSETTA, 01 NOVEMBRE 2019 – Pagamenti dilazionati, per gli utenti che ne faranno richiesta, sino ad un massimo di dodici rate mensili, per l’importo della sola fattura del terzo trimestre del 2019 (conguaglio 2018). E’ l’impegno che ha assunto Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, a conclusione dell’incontro svoltosi giovedì pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Caltanissetta, convocato dal Sindaco di Caltanissetta che ha invitato Caltaqua e l’ATO Idrico ad un confronto sul tema tariffario con tutti i sindaci della Provincia di Caltanissetta. La richiesta di dilazionare il pagamento della fattura del terzo trimestre 2019 è stata avanzata da tutti i Sindaci presenti all’incontro ed in particolare dai primi cittadini dei Comuni di Caltanissetta, Marianopoli, Niscemi, Acquaviva, Montedoro, Villalba, Mazzarino, Mussomeli, Vallelunga, Butera, Resuttano e Milena.

Il Gestore in occasione dell’incontro ha avuto modo di fornire ai sindaci intervenuti gli ulteriori chiarimenti in merito al sistema tariffario e all’applicazione del conguaglio 2018, in presenza dei rappresentanti dell’ATO Idrico che hanno effettuato una disamina chiara e puntuale del quadro normativo di riferimento e di tutti i passaggi che sono stati effettuati dall’Autorità d’Ambito per la definizione della nuova articolazione tariffaria in ottemperanza alle direttive impartite dall’Autorità Nazionale ARERA. L’incontro tra i Sindaci presenti, Autorità d’Ambito e Gestore è stato molto proficuo ed è servito soprattutto per fare chiarezza su diversi temi importanti e sullo schema normativo di riferimento. La sinergia e l’interlocuzione tra tutti i soggetti coinvolti non può che contribuire a rendere il servizio idrico integrato sempre più all’altezza delle legittime istanze dei cittadini-utenti del territorio della provincia di Caltanissetta.

Per richiedere la dilazione del pagamento sarà sufficiente inoltrare una richiesta in carta libera alla quale allegare copia della fattura e del documento di identità personale, in corso di validità, dell’intestatario dell’utenza. Tale richiesta può essere inoltrata a Caltaqua sia attraverso la posta elettronica (caltaqua@caltaqua.it) che utilizzando il servizio postale ordinario oppure via fax al numero 0934/584700.